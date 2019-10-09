Национальный музей открыл Mемориал Яна Палаха

Национальный музей в среду во Вшетатах Мельницкой области открыл Mемориал Яна Палаха, студента Карлова университета, совершившего в 1969 году акт самоссожения в знак протеста советской оккупации.

Составной частью мемориала станет родной дом Палаха, в который приезжают сотни чехов и иностранных посетителей, чтобы почтить память Палаха, а также новое здание с мультимедийной экспозицией.

"Миссия мемориала – не только напомнить о судьбе Палаха, но и мотивировать посетителей к размышлениями над ключевыми событиями нашей истории", - отметил на церемонии открытия мемориала директор Национального музея Михал Лукеш.