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Национальный музей открыл Mемориал Яна Палаха

Лорета Вашкова
09-10-2019
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Национальный музей в среду во Вшетатах Мельницкой области открыл Mемориал Яна Палаха, студента Карлова университета, совершившего в 1969 году акт самоссожения в знак протеста советской оккупации.

Составной частью мемориала станет родной дом Палаха, в который приезжают сотни чехов и иностранных посетителей, чтобы почтить память Палаха, а также новое здание с мультимедийной экспозицией.

"Миссия мемориала – не только напомнить о судьбе Палаха, но и мотивировать посетителей к размышлениями над ключевыми событиями нашей истории", - отметил на церемонии открытия мемориала директор Национального музея Михал Лукеш.

 
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