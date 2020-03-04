Национальный музей обнародовал новую звуковую запись президента Масарика

Национальный музей г. Праги в четверг представил новую звуковую запись части выступления первого чехословацкого президента Томаша Гаррига Масарика, приуроченного к его 80-летнему юбилею.

Публичная речь на тему «Нужды народа и государства» прозвучала во Владиславском зале Пражского Града 7 марта 1930 года. В свое время она была перепечатана и опубликована в СМИ, но, оказывается, не полностью.

Запись будет размещена на сайте Национального музея.