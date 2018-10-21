Национальный музей готовится к открытию после реконструкции

Пражский национальный музей готовится к своему открытию после масштабной реконструкции: двери старинного здания на Вацлавской площади вновь распахнутся 28 октября, в день 100-летней годовщины возникновения самостоятельной Чехословакии.

Первая выставка в обновленном музее будет посвящена истории Чехословакии. Посетители смогут увидеть документы, предопределяющие судьбу государства: оригинал Мюнхенского соглашения, Питтсбургское соглашение или Трианонский договор.

В здании ежедневно трудятся шестьсот рабочих, реставрация фасада и интерьера здания обойдется пражской столице в 1,25 млрд крон (50 миллионов евро).