Национальный центр кибербезопасности ЧР сталкивается с нехваткой штатов

Национальный центр кибернетической и информационной безопасности Чешской Республики (NÚKIB) сталкивается с нехваткой IT-специалистов и техников – Министерство финансов не утвердило расширенный штатный состав структуры. Как подтвердил Центр «Чешскому Радио», вместо 48 сотрудников, структура может принять лишь восемь.

Ожидается, что Минфин даст свой комментарий возникшей ситуации. Национальный центр кибербезопасности занимается вопросами обеспечения защиты стратегически важных компьютерных сетей, противодействием шпионажу и отражением хакерских атак на государственные структуры Чехии.