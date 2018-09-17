Начинаются съемки блокбастера о Яне Жижке

Режиссер Петр Якл приступает к съемкам блокбастера о чешском национальном герое Яне Жижке (1360–1424). Проект станет самым дорогим в истории чешского кинематографа; заглавную роль исполнит известный американский актер Бен Фостер. Режиссер планировал съемки ленты в течение восьми лет.

По замыслу Якла, это будет рассказ о молодых годах Яна Жижки, где зрелищность сцен будет сочетаться с исторической достоверностью. В 1955 г. фильм «Ян Жижка» снял один из основоположников чешской кинематографии Отакар Вавра. Режиссер и продюсер нового фильма Петр Якл – бывший репрезентант чешской сборной по дзюдо. На его счету два фильма: «Кайинек» – римейк американской ленты о чешском преступнике и «Гоул».