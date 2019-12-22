Начинается празднование Хануки

Первую Ханукию в честь еврейского праздника огней в Праге на столичном Вокзале Бубны, где создается мемориал в память о жертвах Холокоста, так как именно отсюда во время Второй мировой войны отправлялись эшелоны с плененными гражданами еврейской национальности в нацистские концентрационные лагеря, в 17 часов 30 минут зажег главный земский раввин Карол Сидон. В то же самое время засияла и большая пражская минорам Ханука на площади имени Яна Палаха.

Впервые гигантский светильник Ханукию в честь праздника в Праге зажгли в 1998 году, с 2001 года ее устанавливают именно на упомянутой площади.

Ханука напоминает о восстании Маккавеев, произошедшем во 2 веке до н.э. Это была борьба за свободу вероисповедания, за право исповедовать иудаизм. Праздник служит напоминанием о событии, когда при освобождении Храма был найден кувшинчик масла, которого могло хватить на один день горения меноры, но светильник горел целых восемь дней. В праздник Хануки вспоминают о новом освящении Храма в течение восьми дней. Этот праздник не является библейским, и с ним не связаны какие-то строгие предписания.