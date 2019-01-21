Начался суд по делу о незаконном истреблении тигров

Катерина Айзпурвит
21-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Лишь двое из троих обвиняемых предстали перед судом в городе Ческа Липа по делу о незаконном истреблении тигров. Третий обвиняемый – 57-летний Ксуан Ву Ле уехал во Вьетнам и пока не вернулся в Чехию. Его дело будет рассматриваться отдельно.

За убийство редких животных обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. По данным полиции, преступный промысел организовал представитель вьетнамской диаспоры Чехии, который продавал продукцию из тканей тигра, использующуюся в традиционной восточной медицине. Животных поставлял владелец частных зоопарков, представитель старой чешской цирковой династии 67-летний Лудвик Бероусек. Разделкой тигриных туш занимался 35-летний Милош Грозинек, ожидающий вердикта в камере предварительного заключения.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 