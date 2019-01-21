Начался суд по делу о незаконном истреблении тигров

Лишь двое из троих обвиняемых предстали перед судом в городе Ческа Липа по делу о незаконном истреблении тигров. Третий обвиняемый – 57-летний Ксуан Ву Ле уехал во Вьетнам и пока не вернулся в Чехию. Его дело будет рассматриваться отдельно.

За убийство редких животных обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. По данным полиции, преступный промысел организовал представитель вьетнамской диаспоры Чехии, который продавал продукцию из тканей тигра, использующуюся в традиционной восточной медицине. Животных поставлял владелец частных зоопарков, представитель старой чешской цирковой династии 67-летний Лудвик Бероусек. Разделкой тигриных туш занимался 35-летний Милош Грозинек, ожидающий вердикта в камере предварительного заключения.