Начался сбор винограда для «ледяного вина»

Виноделы Нижних Дунайовиц (область города Бржецлав) первыми начали сбор винограда для производства так называемого «ледяного вина». В остальных регионах страны виноделы все еще поджидают момента, когда температура воздуха опустится к отметке, как минимум, – 7°C, что в случае «ледяного вина», более сладкого и ароматного, но с меньшим содержанием алкоголя, является обязательным условием.

Для производства «ледяного вина» из замерзших гроздьев винограда выдавливают лишь 20% содержащегося в них сока, брожение которого потом происходит значительно медленней, чем обычно. «Ледяные вина» продают в бутылках меньшего объема и по более высокой цене.