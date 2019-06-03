Начался официальный визит в Чехию главы МИД и госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи

В чешской столице начался официальный визит Аун Сан Су Чжи – бывшей диссидентки, лидера оппозиционной хунте «Национальной лиги за демократию», лауреата Нобелевской премии мира. С 2016 года Су Джи занимает пост министра иностранных дел и государственного советника Мьянмы (Бирмы).

3 июня проходит встреча Су Чжи с премьер-министром Андреем Бабишем на тему двусторонних связей Чехии и Мьянмы, экономического сотрудничества, реализации проектов в области культуры и образования, а также гуманитарной помощи Мьянме и прав человека.

На вторник, 4 июня, с Су Джи за рабочим завтраков встретится министр иностранных дел Томаш Петршичек, после чего оба политика примут участие в открытии Чешско-бирманского бизнес-форума, на котором также выступит премьер Андрей Бабиш и министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

В тот же день Су Джи также примет президент Чехии Милош Земан. В программе визита бирманского политика – торжественное открытие представительского посольства Республики Союз Мьянма в Праге.