Началось рассмотрение дела судьи, который подозревается в получении взяток от вьетнамских наркоторговцев

Катерина Айзпурвит
05-08-2019
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Началось рассмотрение дела судьи пражского Верховного суда Ивана Элишера, который подозревается в получении взяток от криминалитета из вьетнамской диаспоры. Прокуратура обвиняет 59-летнего судью в том, что в период с 2013 по 2015 г. он использовал свое служебное положение для занижения в приговорах сроков заключения пяти наркоторговцам из числа проживающих в Чехии вьетнамцев. В организации коррупционной схемы подозревается представители вьетнамской диаспоры, которые также предстали перед судом.

По утверждению прокуратуры, Элишер в одном случае получил взятку в размере миллиона крон (около 40 тыс евро), а в другом случае – сумму в размере 640 тыс. крон (около 25 тыс. евро), которую разделил с другими участниками коррупционной цепочки. В случае вынесения обвинительного приговора судье грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Иван Элишер предъявленные обвинения отрицает.

Катерина Айзпурвит
05-08-2019
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