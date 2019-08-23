Начало реконструкции замка Карлштейн запланировано на октябрь 2019 года

Согласно утвержденному плану, реконструкция замка Карлштейн должна начаться в октябре текущего года и завершиться в конце 2022 года. При этом основной подрядчик еще не выбран, и проведение тендера было продлено до 9 сентября, сообщил представитель Национального института охраны памятников.

Проект реконструкции включает ремонт Императорского дворца и здания бургграфа. В замке должны появиться новые выставочные помещения и современный туристический центр. Предположительная стоимость работ составит 121 млн крон (4 млн 800 тыс. евро). На время ремонта памятник архитектуры будет открыт для туристов, за исключением отдельных однодневных и двухдневных периодов.