Начальник чешского Генштаба считает необходимым омолодить армию

Выступая на собрании командования, начальник Генерального штаба Алеш Опата заявил, что чешскую армию необходимо омолодить. Средний возраст чешских военных повышается, хотя среди нижних чинов тенденция начала меняться. По мнению начальника Генштаба, «годы, когда армией пренебрегали, оставили от нее лишь остов». По мнению Опаты, союзники все больше отдаляются, а противник оказывается на поколение впереди, поэтому останавливать модернизацию армии нельзя.

«Нам нужны молодые люди. Армия может стать для них первым местом работы, где они приобретут навыки и друзей на всю оставшуюся жизнь», – подчеркнул в своем выступлении начальник Генштаба. В качестве приоритетных направлений Алеш Опата назвал перевооружение армии, проекты по силам быстрого реагирования, систему командования и приобретение нового опыта.