Началась восьмая антиалкогольная кампания – «Сухой февраль»

«Лига открытых мужчин» начала восьмую антиалкогольную кампанию «Сухой февраль». Активисты призывают всех чешских граждан ограничить потребление алкоголя. Активисты призывают отказаться от спиртного хотя бы на ближайший месяц. Специалисты считают, что чрезмерное употребление алкоголя негативно влияет на здоровье чешских граждан и качестве их жизни. В прошлом году к «Сухому февралю», как сообщает организатор, присоединилось около 6% взрослого населения Чехии.

Чешская Республика, согласно статистическим данным, относится к группе государств мира с самым высоким показателем потребления чистого спирта на душу населения – 11,6 литра, 4 место в мире (данные OECD: На первом месте по потреблению спирта на душу населения Литва – 12,3 литра, на втором Австрия – 11,8, третье место у Франции – 11,7 литра). Около 1 миллиона чешских граждан относятся к группе риска, так как выпивают слишком часто и много.