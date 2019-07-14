Началась продажа сувенирной евробанкноты с портретом Карела Готта, выпущенной к 80-летию певца

Утром 14 июля, в день 80-летия Карела Готта, компания Supraphon Musicpoint начала продажу памятных евробанкнот с портретом чешского певца. Сотни человек выстроились в очередь перед офисом фирмы в Праге, где также можно приобрести альбомы Карела Готта и оставить запись в памятной книге.

Купюра, тираж которой составил 5000 штук, является сувенирной, с номиналом ноль евро. Банкнота, снабженная защитной голограммой и серийным номером, продается за 50 крон (менее двух евро) в специальных автоматах. 80 экземпляров сувенирной купюры приложено к комплекту из 15 CD с синглами чешского певца.

Утром на месте продажи сувениров был обнаружен брошенный рюкзак, после чего место оцепила полиция. Пиротехники не обнаружили в оставленных кем-то вещах и одежде никаких взрывчатых веществ.