Архив передач

Началась подготовка к лыжному сезону

Антон Каймаков
01-12-2019
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В горах Крконоше (горный массив, часть которого расположена в северо-восточной части Чехии) началась активная подготовка горнолыжных трасс. В лыжных центрах на склонах заработали снежные пушки. Благодаря морозной погоде, спуски покрываются техническим снегом. Владельцы лыжных подъемников обещают открыть сезон 7 декабря.

 
 
 
 
 
 
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