Началась подготовка к лыжному сезону

В горах Крконоше (горный массив, часть которого расположена в северо-восточной части Чехии) началась активная подготовка горнолыжных трасс. В лыжных центрах на склонах заработали снежные пушки. Благодаря морозной погоде, спуски покрываются техническим снегом. Владельцы лыжных подъемников обещают открыть сезон 7 декабря.