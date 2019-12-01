Началась подготовка к лыжному сезону

В горах Крконоше (горный массив, часть которого расположена в северо-восточной части Чехии) началась активная подготовка горнолыжных трасс. В лыжных центрах на склонах заработали снежные пушки. Благодаря морозной погоде, спуски покрываются техническим снегом. Владельцы лыжных подъемников обещают открыть сезон 7 декабря.
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