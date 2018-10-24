Нацбанк выпустил юбилейные золотые монеты

Эва Туречкова
24-10-2018
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373 килограмма золота были израсходованы Чешским монетным двором на производство 12 тысяч юбилейных, коллекционных монет, выпущенных Национальным банком в честь грядущего 100-летия возникновения самостоятельной Чехословакии. Монеты номиналом 10 тысяч сделаны по проекту академического художника Владимира Павлицы.

Начиная со среды, в обращении также появилась новая, лимитированная серия монет номиналом 20 крон трех разновидностей: с портретами Томаша Гаррига Масарика, Милана Растислава Штефаника, а также Эдварда Бенеша.

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