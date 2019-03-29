Нацбанк на страже прав клиентов обменных пунктов

Специально для клиентов пунктов обмена валют Чешский национальный банк создал специализированный сайт, разъясняющий их права. С 1 апреля в силу вступает законодательная поправка, укрепляющая защиту прав клиентов. Например, закон позволяет расторгнуть договор об обмене валюты в течение трех часов с момента совершения операции. В случае осуществления данного вида операции через обменный автомат, отказаться от обмена можно будет в течение трех рабочих дней. Главная цель принятой поправки – оградить клиентов от применения мошеннических приемов, применяемых некоторыми фирмами, занимающимися обменом валюты.

Против внедренной поправки выступила Ассоциация обменных фирм, охарактеризовав ее как несистемную меру.