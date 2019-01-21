Нацбанк Чехии выпустит новые памятные монеты в честь столетия Чехословакии

Катерина Айзпурвит
21-01-2019
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30 января Национальный банк Чехии представит новую серию из трех монет достоинством 20 крон, посвященную столетию отделения национальной валюты от денежной системы Австро-Венгрии. На реверсе монет помещены портреты людей, стоявших у истоков чехословацкой кроны, – первого министра финансов Алоиса Рашина, его преемника Карела Энглиша и первого директора Нацбанка Чехословакии Вилема Поспишела.

Нацбанк также выпустит обычную купюру достоинством 100 крон с оттиском: «К столетию отделения», а 31 января – первую памятную банкноту с портретом Алоиса Рашина. Предыдущая серия монет в честь 100-летия Чехословакии вызвала большой интерес у граждан страны, которые выстраивались в длинные очереди, чтобы обменять обычные кроны на памятные денежные знаки.

 
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