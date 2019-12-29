Архив передач

На железных дорогах Чехии к 1 декабря погибло 219 человек

Тимур Кашапов
29-12-2019
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В 2019 году в результате аварий и катастроф на железных дорогах в Чехии погибло больше людей, чем в прошлом году. Согласно статистике Железнодорожной инспекции, по состоянию на конец ноября погибло 219 человек, в то время как за весь прошлый год этот показатель составил 212.

Значительно увеличилось, в частности, число жертв вследствие столкновения поездов с пешеходами и инцидентов на железнодорожных переездах. Отметим, что наибольшее количество жертв на железных дорогах за последние пять лет было зафиксировано в 2016 году, когда погибло 243 человека.

 
 
 
 
 
 
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