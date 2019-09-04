На железнодорожных переездах установят новые камеры слежения. За нарушения водителям грозит штраф и лишение прав

Антон Каймаков
04-09-2019
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Управление железнодорожного транспорта установит на переездах новые камеры слежения и радары. Данные видеосъемки помогут с выявлением нарушителей, пренебрегающих установленными знаками и сигналами светофоров. За въезд на железнодорожный переезд в момент, когда опущен шлагбаум и работает предупредительная сигнализация, извещающая о приближающемся поезде, водителям-нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч крон (192,3 евро) и лишение прав на 6 месяцев. Там, где новая система в испытательном режиме уже работает, количество нарушений сократилось на треть.

 
 
 
 
 
 
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