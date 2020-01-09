На заседании Совбеза Чехии обсуждался конфликт между США и Ираном

В связи с разгоревшимся конфликтом между США и Ираном в четверг прошло заседание Государственного совета безопасности Чехии. В здание администрации правительства прибыла также посол Ирака в Праге Сундус Умар Али Альбайракдар.

У Чехии уже выделены средства на случай необходимости вывода своих военных инструкторов из Ирака, однако такой шаг в настоящее время преждевременен, заявил премьер Андрей Бабиш. Конфликт не представляет опасности для граждан Чехии ни в самой стране, ни за рубежом, считает премьер.

Командование союзнической миссии в Ираке, в которой задействованы чешские военнослужащие, ведет переговоры с правительством Ирака о продлении мандата, сообщил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

По сообщению полицейского президента Яна Швейнара, в Чехию вернется пять полицейских инструкторов, так как обучение иракских коллег временно приостановлено. После возобновления работы центра в Багдаде чехи отправятся обратно в ближневосточное государство.