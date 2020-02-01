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На заражение коронавирусом в Чехии было проверено 37 пациентов – во всех случаях ответ негативный

Антон Каймаков
01-02-2020
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По данным к субботе текущей недели, в Чешской Республике на присутствие коронавируса в теле было проверено 37 пациентов. Результаты анализов во всех случаях оказались негативными. Об этом в twitter сообщил глава Минздрава Адам Войтех.

В воскресенье в Чехию должны быть доставлены пять находившихся в Китае чешских граждан, которые сами попросили об их эвакуации на родину. Прибывшие будут обследованы в пражском стационаре Больница «На Буловке», где они на две неделе останутся в карантинной палате.

Ожидается, что в ближайшее время министр здравоохранения Чехии внесет предложение о временном прекращении прямого авиасообщения с китайскими городами. Между Прагой и четырьмя китайскими городами в настоящее время осуществляется 12 рейсов в неделю.

 
 
 
 
 
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