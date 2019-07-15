На юге Чехии открылась новая тропа для пешего туризма

Эва Туречкова
15-07-2019
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В плзеньском и южночешском крае, вдоль границы с Германией открылся новый маркированный туристический маршрут длиной 289 км, так называемая «Золотая тропа». Путь, предназначенный для пешего туризма, в нескольких местах соединен историческими тропами с немецким, одноименным эквивалентом длиной в 660 км, соединяющим Верхний Пфальц и Баварский лес.

Карты и двуязычные путеводители можно приобрести в туристических информационных центрах. Проект был частично финансирован за счет средств из европейских фондов.

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