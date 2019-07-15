На юге Чехии открылась новая тропа для пешего туризма

В плзеньском и южночешском крае, вдоль границы с Германией открылся новый маркированный туристический маршрут длиной 289 км, так называемая «Золотая тропа». Путь, предназначенный для пешего туризма, в нескольких местах соединен историческими тропами с немецким, одноименным эквивалентом длиной в 660 км, соединяющим Верхний Пфальц и Баварский лес.

Карты и двуязычные путеводители можно приобрести в туристических информационных центрах. Проект был частично финансирован за счет средств из европейских фондов.