На выставке в Турнове покажут и клад редких монет XIV в.

Лорета Вашкова
19-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Mузей в Турнове готовит выставку, на которой будут показаны самые значимые экспонаты, найденные в ходе археологических раскопок в последние десятилетия. Экспонироваться будут и два подлинных раритета, клады монет XIV века, а также 1938 года. Об этом сообщил археолог музея Ян Простршедник.

Выставка откроется в конце следующей недели. Комплект 160 серебряных пражских грошей был закопан в землю примерно в период 1330-1335 гг. и случайно обнаружен в августе прошлого года.

«Клад был спрятан у старой тропы вблизи Высоке-над-Изерой, что связано с деятельностью Иоганна Люксембургского в Силезии. Во время походов его сопровождали дворяне и купцы, а так как банковской системы как таковой в ту пору еще не существовало, это был единственный способ, как спрятать деньги и позже воспользоваться ими для покупок», – объяснил Ян Простршедник.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 