На Вышеграде почтили память К. Чапека

Около двухсот поклонников творчества чешского писателя Карла Чапека собрались в четверг у его могилы на пражском Вышеграде, чтобы почтить память выдающего деятеля чешской культуры в день, близкий годовщине его смерти. Ежегодное собрание, инициированное представителями Общества братьев Чапеков, началось под традиционный аккомпанемент колокольного перезвона, доносящегося из вышеградского храма святых апостолов Петра и Павла.

Писатель умер 80 лет назад, 25 декабря 1938 года. Представитель Общества братьев Чапеков Мартин Путна отметил, что «идеи Чапека живы до сих пор», а главной мыслью Чапека назвал его убеждение, что в каждом человеке «есть искорка добра».