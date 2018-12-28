На Вышеграде почтили память К. Чапека

Лорета Вашкова
28-12-2018
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Около двухсот поклонников творчества чешского писателя Карла Чапека собрались в четверг у его могилы на пражском Вышеграде, чтобы почтить память выдающего деятеля чешской культуры в день, близкий годовщине его смерти. Ежегодное собрание, инициированное представителями Общества братьев Чапеков, началось под традиционный аккомпанемент колокольного перезвона, доносящегося из вышеградского храма святых апостолов Петра и Павла.

Писатель умер 80 лет назад, 25 декабря 1938 года. Представитель Общества братьев Чапеков Мартин Путна отметил, что «идеи Чапека живы до сих пор», а главной мыслью Чапека назвал его убеждение, что в каждом человеке «есть искорка добра».

 
 
 
 
 
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