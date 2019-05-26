На выборах в Европейский парламент в Чехии победило движение ANO

Победителем выборов в Европейский парламент в Чехии стало движение ANO премьера Андрея Бабиша, за которое проголосовали 21,2 процента избирателей (6 кресел в Европарламенте). На втором месте оказалась Гражданско-демократическая партия, которой отдали голос 14,5 процента избирателей (4 кресла). Третью позицию заняли Пираты, которых поддержало 14 процентов голосующих (3 кресла).

Своих депутатов в Брюссель отправят также коалиция Старосты и независимые и TOP 09(11,7 процента, 3 кресла), Партия Свобода и прямая демократия (SPD) Томио Окамуры (9,1 процента, 2 кресла), христианские демократы (7,2 процента, 2 кресла) и коммунисты (6,9 процента, 1 кресло).

Данное опубликовало Чешское статистическое управление. Явка избирателей по Чехии составила 28,72 процента, то есть практически на 10 процентов больше, чем в 2014 году.

Согласно официальным прогнозам, опубликованным после завершения голосования в большинстве государств ЕС, самой сильной фракцией Европейского парламента остается Европейская народная партия (ЕНП), которая займет 177 кресел, что существенно меньше, чем на выборах в 2014 году. На втором месте оказалась Партия европейских социалистов Франца Тиммермана (ПЕС), интересы которой будут представлять 147 депутатов.

Обе ведущие фракции, однако, в парламенте нового созыва уже не будут обладать большинством голосов. Третью позицию заняли Европейские консерваторы и реформисты во главе с Яном Заградилом, представителем чешской Гражданско-демократической партии, которые тоже сдали позиции (59 кресел вместо 70).

Результаты выборов могут считать успехом Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ)- 101 депутат, а также Европейская партия зеленых, которая в парламенте объединенной Европы займет 69 кресел. Партия европейских левых получит 42 мандата, евроскептические партии - Европа за свободу и прямую демократию (ЕСПД) и Европа наций и свобод (ЕНС) - могут вместе рассчитывать на 113 кресел. К кому примкнут оставшиеся 45 депутатов пока не известно.

Явка избирателей по Европе составила 51 процент.