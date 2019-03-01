На выборах в Европейский парламент президент проголосует за социал-демократов

Антон Каймаков
01-03-2019
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Президент Чехии Милош Земан, выступивший в Градце Кралове на избирательном съезде Чешской социал-демократической партии, пообещал проголосовать за нее на выборах в Европейский парламент. Глава государства также положительно отозвался о повторно баллотирующемся на председательский пост Яне Гамачеке, занимающем в коалиционном правительстве страны пост руководителя МВД. Еще в четверг в одном из теле-интервью президент сказал, что Ян Гамачек до сих пор не совершил единой принципиальной ошибки.

Всей партии парламентских социалистов президент Милош Земан посоветовал сосредоточить внимание на потенциале своих главных избирателей – трудящихся и пенсионеров. Именно об этой группе большинства, по мнению главы государства, социал-демократы забывают, отдавая предпочтение либеральным избирателям и различного рода меньшинствам.

 
 
 
 
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