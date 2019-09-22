На водохранилище Липно прошло лазерное шоу в память о 60-летии затопления местного поселка

Катерина Айзпурвит
22-09-2019
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В районе г. Чешский Крумлов на поверхности водохранилища Липно прошло лазерное шоу, которым было отмечено 60-летие затопление поселка Долни Витковице. Населенный пункт исчез под водой в 1959 году, после возведения плотины.

По замыслу организаторов, на озере должны были появиться проекции домов и костела, однако из-за технических проблем несколько тысяч зрителей, собравшиеся на берегу водохранилища, увидели только абстрактные изображения.

Немецкое население поселка Долни Витковице было выселено с территории Чехословакии в 1945 г. Шпиль костела, который возвышался над водой после затопления, был взорван. Водохранилище и ГЭС в верховьях Влтавы были построены в 1952–56 гг. для предотвращения наводнений. Липенское водохранилище, площадь которого составляет 48,7 км2, является крупнейшим в Чешской Республике.

 
 
 
 
 
 
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