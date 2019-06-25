На Виткове прошла церемония, приуроченная ко Дню вооруженных сил

В национальном памятнике на Виткове во вторник прошла официальная церемония, приуроченная ко Дню вооруженных сил Чехии, который приходится на 30 июня.
Именно в этот день, 30 июня 1918 года рядом с французским поселением Дарне 21-й и 22-й стрелецкие полки Чехословацкой бригады принесли присягу на верность будущей Республике, а французское правительство официально заявило, что признает право чехословаков на самостоятельное государство.
В мероприятии на пражском Виткове приняли участие представители армии и Минобороны ЧР.
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