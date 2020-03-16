На вечер 16 марта количество инфицированных коронавирусом в Чехии составило 344 человека

По данным Минздрава, вечером 16 марта количество инфицированных коронавирусом в Чехии достигло 344 человек. Три человека выздоровели.
За сутки количество выявленных случаев инфицированных COVID-19 увеличилось на 104 человека. Больше всего зараженных выявлено в Праге. Чешские медики провели в общей сложности более 5000 тестов.
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