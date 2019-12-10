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На Вацлавской площади в Праге собралась многотысячная демонстрация

Эва Туречкова
10-12-2019
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На Вацлавской площади в центре Праги во вторник вечером собралась многотысячная демонстрация, организованная движением «Миллион мгновений для демократии».

Демонстранты требуют ухода в отставку премьера Андрея Бабиша и прекращения выплат денежных субсидий компании Agrofert. Протестующие также призывают главу правительства, чтобы им была возвращена вся сумма, указанная в аудите Европейской комиссии. По сообщению чешского инфрмагентства ЧТК на 18 часов, на демонстрации намерены выступить глава «Миллиона мгновений» Микулаш Минарш, а также председатель чешского отделения Transparency International Давид Ондрачка.

 
 
 
 
 
 
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