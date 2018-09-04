На Вацлавской площади найдены фрагменты водопровода XVIII века

Во время археологических раскопок в нижней части Вацлавской площади были найдены фрагменты деревянных труб водопроводной сети середины XVIII века. Археологи обнаружили трубы из древесины сосны длиной в 20 метров, которые, по их словам, сохранились в прекрасном состоянии.

Водопроводная сеть была заложена в пражском Новом-месте в конце XV века, жилые кварталы снабжались водой из реки Влтавы.

Во время ремонта пражской канализации весной текущего года на центральной пражской площади была найдена также статуэтка Венеры XV века. На Вацлавской площади в средневековье находился рынок. Раскопки проводятся в связи с задуманным расширением тротуаров и сужением проезжей части.