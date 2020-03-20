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На утро 20 марта в Чехии количество заразившихся коронавирусом достигло 774 человек

Катерина Айзпурвит
20-03-2020
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Как сообщает Министерство здравоохранения Чешской Республики, на утро пятницы, 20 марта, количество выявленных в стране случаев заражения коронавирусом достигло 774. За сутки этот показатель увеличился на 202 человека.Летальных исходов в Чехии не зафиксировано.

У большинства заразившихся болезнь протекает легко. В тяжелом состоянии находятся шесть человек. Пятеро из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, шестой – к аппарату искусственной системы кровообращения.

Число вылечившихся от COVID-19 не изменилось – это три человека. Всего с момента прихода болезни в Чехию эпидемиологи взяли анализы у 11619 человек.

 
 
 
 
 
 
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