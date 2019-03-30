На улицах Праги, кроме стульев и столиков, появятся шезлонги

На улицах Праги должны появиться не только стулья и столики, но и шезлонги, чтобы у пражан и гостей столицы появилось больше мест для отдыха в теплое время года. Как предполагается, они будут размещены, к примеру, на набережной Влтавы или в районе Панкрац.

В текущем году планируется расставить в публичном пространстве чешской столицы более двух тысяч стульев и свыше 500 столиков. Об этом сообщается в материале Института планирования и развития (IPR). Впервые мебель, предназначенная для отдыха горожан, появилась в восьми местах публичного пространства "стобашенной" в 2016 году.