На улицах Праги, кроме стульев и столиков, появятся шезлонги

Лорета Вашкова
30-03-2019
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На улицах Праги должны появиться не только стулья и столики, но и шезлонги, чтобы у пражан и гостей столицы появилось больше мест для отдыха в теплое время года. Как предполагается, они будут размещены, к примеру, на набережной Влтавы или в районе Панкрац.

В текущем году планируется расставить в публичном пространстве чешской столицы более двух тысяч стульев и свыше 500 столиков. Об этом сообщается в материале Института планирования и развития (IPR). Впервые мебель, предназначенная для отдыха горожан, появилась в восьми местах публичного пространства "стобашенной" в 2016 году.

 
 
 
 
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