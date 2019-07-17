На трамвайных путях в Праге появились желтые силуэты людей, предупреждающие пешеходов об опасности

Желтые силуэты, появившиеся на трамвайных путях чешской столицы, призваны предостерегать от опасности попасть под трамвай. Управление общественного транспорта нанесло эти изображения на участках, где пешеходы часто перебегают трамвайные рельсы, забывая посмотреть по сторонам. Знаки появились в рамках кампании «Не прыгай мне под колеса!»

С марта 2019 г. по Праге курсирует трамвай, напоминающий о необходимости соблюдать осторожность и напоминающий, что этот вид транспорта не уступает дорогу и на пешеходном переходе, что является одной из самых распространенных причин несчастных случаев.

В последнее время в столице увеличилось число пешеходов, погибших под колесами трамвая, – с трех в 2017 г. до восьми в 2018 г. Всего за прошлый год произошло 104 аварии с участием трамвая и пешехода.