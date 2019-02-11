На территории пражского рынка в Голешовице не будет уличных торговых палаток

До конца февраля должны исчезнуть уличные торговые палатки с территории рынка в пражском районе Голешовице. В конце 2018 года город не продлил аренду двум десяткам торговцев. В обмен им предложат места в одном из торговых павильонов. Город планирует облагородить территорию рынка в Голешовице и ликвидировать торговлю под открытым небом.
Некоторые торговцы не согласны с подобным решением и считают, что это негативно скажется на количестве покупателей, которые предпочитают прогуливаться на свежем воздухе, особенно в теплое время года.
С 1993 года рынок в Голешовице является памятником культуры. По мнению заместителя мэра Павла Выгнанка, уличные торговые палатки не сочетаются со зданиями, возведенными в стиле неоренессанс и модерн. На месте палаток город собирается высадить деревья.
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