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На территории ЧР в 2020 году запланировано не менее 60 военных учений

Лорета Вашкова
08-12-2019
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В 2020 году чешские военнослужащие примут участие в 132 учениях за рубежом. В Чехии, в свою очередь, в следующем году должно быть проведено 60 учений, причем пять из них пройдут без прямого участия Армии ЧР. Весь список учений будет утвержден правительством в понедельник, 9 декабря, сообщил Якуб Файнор, представитель пресс-службы Министерства обороны.

По его словам, самым важным мероприятием за пределами Чешской Республики в следующем году станут учения European Challenge 2020, в ЧР пройдут, в частности, учения Ample Strike и Joint Fires. В Joint Fires, например, примут участие не менее 250 военнослужащих из Словакии, Польши, Германии.

 
 
 
 
 
 
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