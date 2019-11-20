На территории ЧР легально проживают более 140 тысяч граждан Украины

По данным за первые два квартала текущего года, в Чехии на постоянной основе легально проживали 140 503 граждан Украины, что на 14 435 больше, чем летом прошлого года.

Украинцы, таким образом, держат первенство среди граждан государств, не входящих в состав ЕС. На втором месте – вьетнамцы ( 61 507 человек). В лидирующую тройку входят еще и россияне: в Чехии легально проживает 37 717 обладателей паспорта РФ. Эти три национальности вместе составляют 70 процентов всех иностранцев в Чехии, не являющихся выходцами из стран Евросоюза, пишет со ссылкой на официальные источники газета Právo. В Чехии живут также 9467 граждан Монголии, 8066 американцев и 7578 китайцев.

Всего на территории ЧР на постоянной основе пребывают 341 496 иностранцев, которые представляют 3 процента от общего населения страны. Две трети из них имеют постоянный вид на жительство.