На территории АЭС Темелин охотники выловили зайцев, которых затем выпустили в дикую природу

Охотники поймали на территории АЭС Темелин 21 зайца, после чего животных выпустили в дикую природу. Зайцы активно заселяют территорию станции, где у них отсутствуют естественные хищники.

Начиная с 2006 г. в Темелине отлавливали этих животных уже шесть раз. Как сообщил пресс-секретарь АЭС, охотники не используют при этом ни оружие, ни ловушки, ни собак. Заяц переживает лишь небольшой стресс, после чего его возвращают в естественную среду обитания. Охотники развернули на территории 12 сетей общей длиной 600 м, куда животных загоняли с помощью шума.