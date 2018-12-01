На Староместкой площади Праги зажглись огни рождественской елки

В Праге, на Староместкой площади, в 16 ч 30 мин торжественно зажглись огни рождественской елки. 23-метровое дерево было в этом году привезено в столицу из Либерецкого края. Попасть на церемонию зажжения огней новогодней елки стремилось такое количество туристов, что полиции пришлось временно перекрыть доступ на Староместскую площадь. Незадолго до церемонии стражи порядка установили заграждения.

Зажжение огней сопровождалось техническими помехами – лампочки на рождественской ели загорелись лишь со второй попытки. Основной темой рождественского базара на Староместкой площади в этом году стала сказка «Золушка» – музыка из фильма-сказки «Три орешки для Золушки» сопровождает свет огней новогодней елки, в церемонии зажжения которых принимал участие актер Павел Травничек, исполнивший роль принца. Персонажи и сцены из этой и других известных сказок украсили киоски и новогоднюю елку. Зажжение огней новогодней елки будет происходить ежедневно, каждый час, с 16 ч 30 мин до 21 ч 30 мин.

В воскресенье, 2 декабря, для западных христиан начинается период Адвента - четырех недель перед Рождеством. Рождественские базары в центре Праги будут работать с 1 декабря 2018 г. до 6 января 2019 г., когда отмечается праздник Трех королей (Поклонение волхвов).