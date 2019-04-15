На социальные квартиры уйдет миллиард крон

Антон Каймаков
15-04-2019
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В строительство социальных квартир и предоставление льготных кредитов на приобретение жилья правительство Чехии в 2019 году инвестирует 1 миллиард крон (38,5 миллионов евро). 650 миллионов крон будет переведено в счет дотационной программы социального жилья и 350 миллионов инвестируется в льготные кредиты. Предложение было выдвинуто министром регионального развития Кларой Досталовой.

В последующие годы на упомянутые нужды, по плану главы ведомства, ежегодно будет перечисляться по 3 миллиарда крон (115,4 миллиона евро).

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