На Снежке сила ветра достигла 223 км/ч. Ураган осложнил движение на ж/д дороге и автострадах

На самой высокой чешской горе, Снежке в горах Крконоше, порывы ветра 23 февраля и в ночь с воскресенья на понедельник достигали скорости 223 км/ч, что на семь км/ч больше, чем в январе 2007 года при урагане «Kирилл». Упавшие деревья и поломанные ветви в понедельник утром серьезно усложнили движение на железной дороге и автострадах. На севере Чехии и в крае Высочина парализовано движение на ж/д дороге.

Из-за необходимости отстранять препятствия пожарные выезжали, начиная с первой половины дня в воскресенье до утра 24 февраля, по 1780 вызовам, - сообщила пресс-секретарь Пожарной службы Чешской Республики Николе Студена. Ситуация особенно усугубилась между девятым часом вечера и полуночью, когда пожарным пришлось решать более чем 500 случаев, потребовавших их вмешательства.

Одним из наиболее серьезно пострадавших в результате непогоды регионов является Центрально-Чешский край, где без электричества рано утром 24 февраля оказались 5600 домашних хозяйств. В настоящее время большинство неполадок удалось отстранить, в 9 часов утра без электроэнергии остались 1200 дом. хозяйств.