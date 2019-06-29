На смотр ретро-автомобилей в Славков-у-Брно приехали около 10 тыс. посетителей

Лорета Вашкова
29-06-2019
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Oколо 10 тыс. человек, так же, как и в прошлом году, в этом году съехались на фестиваль ретро-автомобилей Veteranfest в Славков-у-Брно, проходивший в субботу. Однако число экспонентов, по сравнению с 2018 годом, возросло примерно на сотню и составило 1200, сообщила ČTK сотрудница славковского замка Вероника Сламова.

Посетители прибыли не только из Чехии, но также из Венгрии, Украины, Австрии, Словакии и Германии. К числу раритетных экспонатов текущего смотра организаторы относят, к примеру, трактор Porsche Diesel из Шотландии, и чехословацкий автомобиль Praga Baby, прозванный в народе «Бейбиной», который производили с 1934 по 1937 гг.

Посетители смотра особенно ценят местную ярмарку редчайших запчастей старинных автомобилей, которая организуется параллельно со славковским смотром.

 
 
 
 
 
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