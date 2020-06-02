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На шахте «Дарков», где произошла вспышка эпидемии, проводят дезинфекцию и тестирование

Катерина Айзпурвит
02-06-2020
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В Карвине на востоке Чехии, в шахте «Дарков» компании OKD, где произошла вспышка эпидемии коронавируса, проводят дезинфекцию, которая продлится до среды, 3 июня. Также проводится повторное тестирование на Covid-19 шахтеров, чьи тесты ранее были отрицательными. Пожарные будут проводить дезинфекцию раздевалок, санузлов, коридоров и офисов.

В мае на шахте вспыхнула эпидемия коронавируса. Среди горняков и членов их семей выявлено около 350 ковид-позитивных. В их числе приграничные рабочие из Польши. В целом эпидемиологическая ситуация в Моравско-Силезском крае, где находится шахта, остается стабильной.

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