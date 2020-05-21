На северо-востоке Чехии обнаружено захоронение железного века

Рядом с поселком Домашин, в Краловоградецком крае, археологи обнаружили часть захоронения железного века. Ученые связывают его с многочисленными следами культуры полей погребальных урн, ранее найденных неподалеку от этого места, у поселка Черниковице. Последнее открытие было сделано в ходе археологического исследования местности перед строительством шоссейной дороги.

В распоряжении археологов были предметы древней культуры, обнаруженные здесь около 100 лет назад, однако конкретное место ученым было не известно. Помимо находок железного века, археологи натолкнулись на значительно более позднее захоронение, которое может относиться к эпохе средневековья и даже Нового времени.