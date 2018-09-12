На севере Моравии выявлен особо опасный синтетический наркотик

По сообщениям полиции, на севере Моравии здоровью нескольких человек был нанесен серьезный вред после употребления ими синтетического наркотика на базе конопли. Один мужчина скончался, другой находится в тяжелом состоянии в реанимации. В обоих случаях пострадавшие комбинировали потребление наркотика с алкоголем.
В обороте могут находиться несколько тысяч доз смертоносного канабиноида, предупреждает полиция.
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