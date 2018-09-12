На севере Моравии выявлен особо опасный синтетический наркотик

Эва Туречкова
12-09-2018
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По сообщениям полиции, на севере Моравии здоровью нескольких человек был нанесен серьезный вред после употребления ими синтетического наркотика на базе конопли. Один мужчина скончался, другой находится в тяжелом состоянии в реанимации. В обоих случаях пострадавшие комбинировали потребление наркотика с алкоголем.

В обороте могут находиться несколько тысяч доз смертоносного канабиноида, предупреждает полиция.

 
 
 
 
 
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