На счета благотворительных фондов в помощь погибших шахтеров перечислено уже почти 5 млн крон

Лорета Вашкова
28-12-2018
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На счета чешских благотворительных фондов в помощь близким 13 шахтеров - двенадцати польских и одного чешского, погибших в результате взрыва метана в шахте ČSM в Стонаве Карвинской области, переведены в общей сложности уже почти 5 миллионов крон (195312 евро). Граждане продолжают посылать деньги, только с четверга на счета поступило около 1,5 млн крон, сообщили агентству ЧТК представители обеих благотворительных организаций, Общества св. Барбары (св. Варвары) и Фонда OKD.

Деньги можно посылать на счета минимум до января. После Нового года будет принято решение о том, каким образом они будут переданы семьям горняков.

 
 
 
 
 
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