На саммите ЕС, посвященном климатическим изменениям, премьер намерен добиваться гарантий сохранения в Чехии АЭС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш принимает участие в саммите Евросоюза, который открылся в Брюсселе 12 декабря. Как сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель, основная тема встречи – борьба с изменениями климата. Политик надеется, что главы государств и правительств стран ЕС примут план «климатического нейтралитета», что предполагает сокращение до минимума выбросов парниковых газов к 2050 г.

Еврокомиссия представит на саммите проект «Европейского зеленого договора», предусматривающий учреждение фондов для проведения изменений в регионах, зависимых от ископаемых энергоносителей.

Глава кабинета Андрей Бабиш намерен получить на саммите гарантии, что структуры ЕС и отдельные государства не будут блокировать развитие в Чехии ядерной энергетики. «Мы поддержим нейтралитет, если нам не будут мешать в создании АЭС как чистого источника энергии, не дающего выбросов», – прокомментировал ситуацию Андрей Бабиш в своем Twitter. Глава кабинета также напомнил, что Австрия, пытающаяся добиться закрытия чешских атомных станций, закупает 23% электроэнергии, производимой в Чехии.