На Рождество и Новый год в отелях Чехии почти не осталось свободных мест

Катерина Айзпурвит
19-11-2018
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На период рождественских и новогодних праздников гостиницы и пансионы Чехии почти полностью забронированы. Такая ситуация наблюдается, прежде всего, на горнолыжных курортах, хотя некоторые любители лыж еще выжидают, не уверенные, что в декабре выпадет достаточно снега. Крупные лыжные центры уже начали покрывать склоны искусственным снегом из снежных пушек.

Особой популярностью пользуются отели в горах Крконоше. На самом дорогом курорте страны Шпиндлерув Млин, несмотря на рост цен, на предновогоднюю неделю зарезервировано 70% гостиничных мест. Стоимость места в отелях более высокой категории в этот период там составит около 1000 крон (40 евро).

 
 
 
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