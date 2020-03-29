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На родину в Чехию из Латинской Америки, Индии и Таиланда вернулось 500 чешских граждан

Антон Каймаков
29-03-2020
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В воскресенье, благодаря специально организованным МИД рейсам, в Чехию вернулось 500 чешских граждан, застрявших из-за эпидемии коронавируса в Латинской Америке, Индии и Таиланда. На чешских самолетах в Европу смогли вернуться также несколько иностранных граждан.

Информацию СМИ предоставили представители МИД Чехии и чешской авиакомпании Smartwings.

 
 
 
 
 
 
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